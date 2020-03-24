Kişisel sağlık verilerinin kullanımı esnetildi Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yönelik alınan tedbirler her geçen gün artıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yönelik alınan tedbirler her geçen gün artıyor. Bu kapsamda Avrupa Veri Koruma Kurulu salgının yayılmasını önlemek amacıyla kişisel sağlık ve mobil konum verilerinin kullanımına ilişkin bazı kriterleri yayınladı. Buna göre, COVID-19'un yayılmasını izlemek, kontrol altına almak veya hafifletmek için bireylerin cep telefonlarıyla ilgili kişisel veriler kullanılabilir.

Avrupa Veri Koruma Kurulu, Kişisel Verilerin Covid-19 Salgını Kapsamında İşlenmesi hakkında 19 Mart tarihinde kabul ettiği açıklamayı duyurdu.

Avrupa Veri Koruma Kurulu'nun kabul ettiği kriterlere göre, hükümetler COVID-19'un yayılmasını izlemek, kontrol altına almak veya hafifletmek için mobil konum verilerini olası bir yol olarak kullanmak öngörülüyor. Bu durum bireyleri coğrafi olarak konumlandırma veya belirli bir alandaki kişilere telefon veya kısa mesaj yoluyla halk sağlığı mesajları göndermek anlamına geliyor.

Avrupa'daki hükümetler, kamu ve özel kuruluşlar COVID-19'u kontrol altına almak için önlemler almaktadırlar. Bu önlemler kapsamında da farklı türdeki kişisel veriler işlenebiliyor. Veri koruma düzenlemeleri koronavirüs pandemisine karşı mücadelede alınan önlemleri engellemiyor.

Bu noktada Avrupa Veri Koruma Kurulu kişisel verilerin yetkisi olmayan kişilere açıklanmasını engelleyen yeterli güvenlik önlemlerin alınması ve gizlilik politikaları benimsenmesinin gerektiğinin altını çizdi. Mevcut acil durum ve karar alma sürecini yönetmek için alınan önlemlerin uygun bir şekilde belgelenmesi gerekliliği de vurgulandı.

İş kesimindeki durum

İşverenler personeli COVID-19 vakaları hakkında bilgilendirmeli ve koruyucu önlemler almalı, ancak gereğinden fazla bilgi iletmemeli, COVID-19 bağlamında işverenler görevlerini yerine getirmek ve işi ulusal mevzuata uygun olarak organize etmek için kişisel bilgiler alabilirler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA