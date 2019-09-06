Kişisel markalaşma nedir, ne değildir?
Kişisel markalaşma vaattir, duruştur. Salt pahalı giyinmek, marka çanta, marka ayakkabı, marka otomobil sahibi olmak değildir. Sahip olduklarınla alakası bile yoktur. Öncüdür. Senin önündedir. Senden önce seni temsil eder.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Bedeninin dilidir.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Sözlü ifadedir.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Nezakettir. Bu hep göz ardı edilir, uygulamaya başlayanı ise hemen farkettirir.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Nokta atışıdır. Kişisel manifestondur.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Kalitendir.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Vitrinindir.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Nefstir. İradeni kullanmaktır.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Dengedir. Bütünselliği sözlü, yazılı, görsel, güncel, her yerde ve her zaman uyumla bütünlemektir.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Kalifiye tüm özelliklerinin toplamıdır.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Uyumdur. Ruhunun, bedenin ve zihninin dengesidir.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Okumaktır, izlemektir, anlamak, bilmektir. Kesinlikle bir kültürdür.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Konuşmaktır, salonu doldurmaktır, ilginin sende olmasıdır.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Nutuktur. Hodri meydan demektir.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Davettir. Seçkinliğe, zarafete, temizliğe, özene…
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Kendini sevmektir önce. Sonra kendine bakmaktır. Kendini temiz tutmaktır. Bu çok temeldir, aslında çok kolaydır ve bir o kadar önemlidir.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Parayla satın alınamaz.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Davettir. Hiçbir şey yapmadan ben buradayım demektir.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Dikkat çekmek için birçok şey yapan 1000 kişiden, her adım öndedir.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Markandır. İmzandır. Bedeninle, dilinle, jestin, mimiğinle, nezaketin ve zarafetinle seni sen yapan tüm değerlerindir. Omurgandır.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Kaybedilmemeli. Veya yeni duyulduysa kazanmak için destek alınmalıdır.