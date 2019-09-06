Kişisel markalaşma nedir, ne değildir?

06.09.2019 14:40

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Bedeninin dilidir.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Sözlü ifadedir.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Nezakettir. Bu hep göz ardı edilir, uygulamaya başlayanı ise hemen farkettirir.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Nokta atışıdır. Kişisel manifestondur.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Kalitendir.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Vitrinindir.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Nefstir. İradeni kullanmaktır.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Dengedir. Bütünselliği sözlü, yazılı, görsel, güncel, her yerde ve her zaman uyumla bütünlemektir.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Kalifiye tüm özelliklerinin toplamıdır.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Uyumdur. Ruhunun, bedenin ve zihninin dengesidir.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Okumaktır, izlemektir, anlamak, bilmektir. Kesinlikle bir kültürdür.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Konuşmaktır, salonu doldurmaktır, ilginin sende olmasıdır.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Nutuktur. Hodri meydan demektir.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Davettir. Seçkinliğe, zarafete, temizliğe, özene…

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Kendini sevmektir önce. Sonra kendine bakmaktır. Kendini temiz tutmaktır. Bu çok temeldir, aslında çok kolaydır ve bir o kadar önemlidir.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Parayla satın alınamaz.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Davettir. Hiçbir şey yapmadan ben buradayım demektir.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Dikkat çekmek için birçok şey yapan 1000 kişiden, her adım öndedir.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Markandır. İmzandır. Bedeninle, dilinle, jestin, mimiğinle, nezaketin ve zarafetinle seni sen yapan tüm değerlerindir. Omurgandır.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Kaybedilmemeli. Veya yeni duyulduysa kazanmak için destek alınmalıdır.