Kişisel bilgisayarınızla koronavirüsle mücadeleye destek olabilirsiniz Folding@Home programı, kişisel bilgisayarların güç potansiyelini bir araya getirerek Covid-19 tedavisine yardımcı olacak hesaplama gücüne ulaşmak için tasarlandı

Kişisel bilgisayarlara yüklenen bir uygulamayla, üstelik neredeyse hiçbir çaba harcamadan yeni tip koronavirüse yönelik araştırmalara destek vermek mümkün mü? Covid-19'a tedavi geliştirmek için kişisel bilgisayarların gücünü kullanarak "süper bir bilgisayar" oluşturmayı amaçlayan ortak bir bilgisayar programıyla, evet, bu mümkün.

Covid-19 pandemisinin tedavi imkanlarını keşfetmek için bilimsel yollardan biri, yeni tip koronavirüs proteinlerinin modellenmesi. Bilim insanları, bu modelleme işlemi için kayda değer bir hesaplama gücüne ihtiyaç duyuyor. Euronews.com'da Görüntüle