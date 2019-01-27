Kişisel Bilgi Güvenliği Noktasında Kullanıcılar Nasıl Bir Tutum Sergilemeli?
Denizbank Dijital Bankacılık Grup Müdürü Gürhan Çam, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Denizbank Dijital Bankacılık Grup Müdürü Gürhan Çam, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Kişisel bilgi güvenliği noktasında kullanıcılara bir takım tavsiyelerde bulunan Çam, şunları söyledi: "Kullanıcıların bir kısmı kişisel bilgi güvenliği titiz davranırken diğer bir kısmı ise bu durumu kabullendi ve hatta fayda görmeye başladı. Artık sosyal medyanın içinde öyle çok varız ve o kadar çok ayak izi bırakıyoruz ki... Dolayısıyla hassas bile davransak gizleyecek bir şeyimiz kalmadı."
Kaynak: Wise.tv