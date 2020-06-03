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"Kişisel bakımda hayatı kolaylaştıran inovatif ürünler önem kazandı"

Kovid 19 salgını tüm dünyada kişisel bakımı eve taşıdı.

03.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:56

Kovid 19 salgını tüm dünyada kişisel bakımı eve taşıdı. Uzun sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaların insanları evde bakıma yönlendirdiğini belirten Burak Akkiriş, "Tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıracak inovatif çözümler sunmak artık çok daha önemli" dedi.

Tüm dünyayı etkiyen Kovid 19 pandemisinin sloganı 'Evde kal' oldu. Sağlık için evlerinden zorunluluk dışında çıkmayan milyarlarca insan kişisel bakımlarını da evlerinde gerçekleştirdi. Sosyal medyada milyonlarca paylaşım yapıldı. P&G Türkiye Sağlık ve Kişisel Bakım Kategorisi Direktörü Burak Akkiriş, "Tüketicilerin kişisel bakımlarına evlerinde devam ettikleri bir zamandayız" dedi.

Akkiriş, "Bu süreçte biz de inovatif bir ürünle evde bakıma katkı sunuyoruz yakın bir zamanda lansmanını yaptığımız Braun Silk Epil Flex, dünyanın ilk tam esnek başlıklı epilatörü olarak, bu kategoriye uzun yıllardır getirdiğimiz en büyük inovasyon. Ürünümüz, tüketicilerimizin evlerinde kişisel bakımlarının en önemli parçası olan tüy alımını; çok daha kolay, daha acısız, uzun süreli etkili sonuçlarla yapabilmesi için geliştirildi. Ayrıca Braun, 99 yıldır, yıllara meydan okuyan dayanıklı ürünler geliştirerek tüketicilerin ürünlerden aldıkları değere ekstra dikkat ettiği bu dönemde, kategoride fark oluşturmaya devam ediyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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