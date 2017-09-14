Kişisel Alan" Sergisi Açıldı - İstanbul

15. İstanbul Bienali kapsamında gerçekleştirilen, Macar Sanat Akademisi Güzel Sanatlar Bölümü'nden 25 sanatçının eserlerinden oluşan "Kişisel Alan" adlı sergi açıldı.



Macar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sergide konuşan Macaristan İstanbul Başkonsolosu Balazs Hendrich, sergiye destek veren ve emeği geçenlere teşekkür ederek, sanatseverleri sergiyi ziyaret için Macar Kültür Merkezi'ne davet etti.



Macar Sanat Akademisi genel sekreteri Dr. Tamas Gergely Kucsera da akademinin 9 bölümünden birinin görsel sanatlara ait olduğunu belirterek, serginin bu 25 sanatçının eserlerinden oluştuğunu belirtti.



Kucsera, şöyle devam etti:



"15. İstanbul Bienaline ek olarak serginin konusunun 'komşuluk' üzerine kurulmuş olmasından dolayı mutluyum. 'Kişisel alan' ve 'iyi komşu' iki ana temadan oluşuyor ve bu iki alanı felsefeye yönlendirirsek, şahsi alanımızın dışına çıkarak tanımlayabilir ve tanıyabiliriz. Şahsi alanımızdan çıktığımız zaman ise iyi bir komşuya rastlamak ne kadar güzeldir diye düşünüyorum. Bu anlamda bienalin ve sergimizin ana temaları çakışıyor, beraber yürüyor."



"Yaşasın sanat"



İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ise İstanbul'un çok önemli günlerden geçtiğini ifade ederek, "İstanbul'da bu hafta sanat adına çok önemli faaliyetler gerçekleşiyor. 15. İstanbul Bienali ise bunların en önemlisi, şu anda bienalin ön izleme günlerinin içerisindeyiz, Cumartesi günü kapılarını halka, İstanbullulara, yurt içi ve yurt dışından misafirlere açacak." dedi.



Bir sanat faaliyetinin 30 yıl boyunca sürmesinin kolay olmadığını dile getiren Taner, bu nedenle 15. İstanbul Bienali'nin de destek verilmeden devam etmesinin daha da zor olduğunu vurgulayarak, Polat Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat'a desteği nedeniyle teşekkür etti.



Taner, "Kişisel Alan" isimli sergiyi çok önemsediklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Bienale paralel birçok sanat faaliyeti oluyor. Bienal, kente bu anlamda da çok büyük canlılık getiriyor. Hem sanat dünyasının hem de sanatçıların kaynaşması için bir platform özelliği taşıyor. Sanat, hem kendimizi ifade için hem de dünyada yaşayan 7 milyar insanın yaşadığı ortamı çok daha yaşanılabilir ve anlaşılabilir bir hale gelmesi için, içinde olmamız gereken en önemli uğraşlardan ve ifade şekillerinden biridir diye düşünüyorum ve bu nedenle yaşasın sanat diyorum."



Sergi açılışında, İlkay Türkoğlu Özgür ve Şebnem Göksel, çağdaş dans performansı sergiledi. Dansçılar, kişisel alan deneyimini sanatseverlere sunarken performanslarıyla, "Neler alanımıza habersizce giriveriyor? Neleri ve kimleri davet ediyor ya da reddediyoruz ve alanımıza girenler bizi ne kadar dönüştürüyorlar?" sorularını dans ederek izleyicilere aktardı.



Sergi, 12 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.