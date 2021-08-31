Kısırlaştırma ve Tedavi Merkezimiz sokak hayvanlarını besleme, kısırlaştırma ve tedavilerine devam ediyor

Kısırlaştırma ve Tedavi Merkezimiz sokak hayvanlarını besleme, kısırlaştırma ve tedavilerine devam ediyor Sağlık İşleri Müdürlüğümüze Bağlı Kısırlaştırma ve Tedavi Merkezimiz sokak hayvanlarını besleme, kısırlaştırma ve tedavilerine devam ediyor.