Kısırlaştırılmak için getirilen kedinin 'Mucize' yavrusu, sezaryenle doğdu
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Kısırlaştırılmak için getirilen kedinin 'Mucize' yavrusu, sezaryenle doğdu

Kısırlaştırılmak için getirilen kedinin 'Mucize' yavrusu, sezaryenle doğdu ADANA'da bir hayvansever tarafından tedavi edilmek ve kısırlaştırılmak üzere Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi'ne getirilen sokak kedisi, gebe olduğu anlaşılınca...

Kısırlaştırılmak için getirilen kedinin 'Mucize' yavrusu, sezaryenle doğdu
07.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:00

Kısırlaştırılmak için getirilen kedinin 'Mucize' yavrusu, sezaryenle doğdu

 

ADANA'da bir hayvansever tarafından tedavi edilmek ve kısırlaştırılmak üzere Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi'ne getirilen sokak kedisi, gebe olduğu anlaşılınca sezaryenle ameliyat edildi. 10 gram ağırlığında ve 10 santimetre boyunda doğan  'Mucize' adı verilen yavru kedi yaşama tutundu.Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi'ne geçen hafta sonu tedavi edilmek ve kısırlaştırılmak için getirilen sokak kedisinin, yapılan ön kontrolde gebe olduğu tespit edildi. Merkezde bulunan 2 veteriner tarafından yapılan devam kontrollerde kedinin sağlık durumu dikkate alınarak yavrusunun sezaryenle alınmasına karar verildi. Kediler normalde 60 gün ve sonrasında doğum yaparken sağlık durumu kritik olan 30-35 günlük hamile sokak kedisi acil ameliyata alındı. 2 veteriner hekim ve sağlık teknikerlerinin katılımıyla sezaryenle kedinin yavrusu alındı.10 SANTİMETRE VE 10 GRAMLIK MUCİZESeyhan ilçesinde yaklaşık 40 bin sokak hayvanının kontrolsüz üremesini önlemek amacıyla çaba harcayan merkezde görevli veteriner hekim ve sağlık ekibi bu kez doğumda sadece 10 santimetre uzunluğunda ve 10 gram ağırlığında olan 'Mucize' adı verilen bebek kedinin yaşatılması için çaba harcadı. Kediler normalde 70-110 gram arasındaki bir ağırlıkla doğuyor. Sadece 10 gramlık yavru kedi, her yeni doğan kedi gibi görmediği ve duymadığı için sağlık ekibi tarafından özenle annesinden süt emmesi için yaklaştırılıyor. HER YENİ GÜN YAŞAMA TUTUNUYORSeyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Evren Sonyürek, yavru kedinin emme refleksi geliştiği için yaşama şansının yükseldiğini söyledi. Her gün gram gram büyüyen yavru kediye, görmeye, duymaya ve kendi başına beslenebilecek duruma gelene kadar özel bakım uygulanacağını aktaran Sonyürek, yavru kedinin daha sonra Seyhan Belediyesi'nin ilçe genelindeki 84 sokak besleme noktalarından birinde doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti. 860 KISIRLAŞTIRMA OPERASYONU TAMAMLANDI

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla Kasım 2019'da açılan Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi'nde 2 veteriner hekim, 3 tekniker ve 5 personel bulunuyor. Merkezde günde ortalama 15 kısırlaştırma işlemi yapılabiliyor. Pandemi sürecinde verilen zorunlu ara dışında bugüne kadar merkezde 860 kedi ve köpeğin kısırlaştırılma işlemi sorunsuz olarak tamamlandı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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