Kısırkaya Plajı ineklere ve mandalara kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kısırkaya Plajı ineklere ve mandalara kaldı

Kısırkaya Plajı ineklere ve mandalara kaldı Kısırkaya plajı hareketlenmeye başladı Korona virüsle (Covid-19) mücadelede kontrollü normalleşme adımları sonrası Kısırkaya halk plajı hareketlenmeye başladı.

06.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:35

Kısırkaya Plajı ineklere ve mandalara kaldı

Kısırkaya plajı hareketlenmeye başladı

İSTANBUL - Korona virüsle (Covid-19) mücadelede kontrollü normalleşme adımları sonrası Kısırkaya halk plajı hareketlenmeye başladı. Ancak insan sayısının az olması nedeniyle plaj ineklere ve mandalara kaldı. Plajda gezen inekler ve mandalar drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüsle (Covid-19) mücadelede kontrollü normalleşme için adımlar atıldı. Belirlenen kurallar dahilinde ise plajların1 Haziran'da açılmasının ardından Sarıyer Kısırkaya Plajı hareketlenmeye başladı. Ancak plajda güneşlenen ve denize giren insan sayısının az olması nedeniyle plaj ineklere ve mandalara kaldı. Plajda gezen inekler ve mandalar drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan Jandarma ekipleri ise plajda düzenli olarak sosyal mesafe ve maske konusunda insanları uyardı. Ayrıca ekipler plaja çocuklarıyla gelen vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu.

"Plajlarda eskiye dönüş mutlaka olacak"

Cankurtaran Aydın Akpınar, "Şuan bir yoğunluk yok gördüğünüz gibi boş plaj. Ama yavaş yavaş dolacağını düşünüyorum. Daha sezon başındayız o yüzden sakin. Eskiye dönüş mutlaka olacak. Artık havalar ısınacak halk bir süredir evde ve sıkıldılar gerçekten. Eskisi gibi bir yoğunluk olacağına eminim" dedi.

"Yeni yeni işler açılıyor ama yine de insanlar korkuyor"

Zor günlerden geçtiğimizi belirten Şafak Yıldırım, "Ben buralıyım 20 senedir burada insanlara at bindiriyorum. Zor durumlar yaşadık. Sahiller yasak olunca kimse gelmedi o yüzden de iş yapamadık. Yeni yeni işler açılıyor ama yine de insanlar korkuyor. O yüzden eskisi gibi bir kalabalık yok" şeklinde konuştu.

"Normalleşme süreci inşallah sürer şuan mutluyuz"

Plaja gelen Nuri Şahin, "Biraz korkuyoruz ama önlemlerimizi alıp geldik. Normalleşme süreci inşallah sürer şuan mutluyuz. Plajlar çok durgun eskiden daha yoğundu tabi" ifadelerini kullandı.

Kısırkaya Plajı ineklere ve mandalara kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Haber
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor Haber
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak Haber
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldiği için maskeyle kapattım
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldiği için maskeyle...
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı
Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Sivas'ın Divriği ilçesini ziyaret eden 3 kişide Kovid-19 çıktı, vaka bulunmayan bölgede 75 kişi karantinaya alındı
Sivas'ın Divriği ilçesini ziyaret eden 3 kişide Kovid-19 çıktı, vaka bulunmayan bölgede 75 kişi karantinaya...
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Fahrettin Koca Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Şeyma Subaşı Haldun Dormen
Spor Falcao Ali Koç Bülent Uygun İlhan Cavcav Nihat Özdemir
Daha Fazla Kız Anne Libya Haziran
Şu an buradasınız: Kısırkaya Plajı ineklere ve mandalara kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 20:39:29. #1.14#
title