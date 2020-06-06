Kısırkaya Plajı ineklere ve mandalara kaldı Korona virüsle (Covid-19) mücadelede kontrollü normalleşme adımları sonrası Kısırkaya halk plajı hareketlenmeye başladı.

Korona virüsle (Covid-19) mücadelede kontrollü normalleşme adımları sonrası Kısırkaya halk plajı hareketlenmeye başladı. Ancak insan sayısının az olması nedeniyle plaj ineklere ve mandalara kaldı. Plajda gezen inekler ve mandalar drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüsle (Covid-19) mücadelede kontrollü normalleşme için adımlar atıldı. Belirlenen kurallar dahilinde ise plajların1 Haziran'da açılmasının ardından Sarıyer Kısırkaya Plajı hareketlenmeye başladı. Ancak plajda güneşlenen ve denize giren insan sayısının az olması nedeniyle plaj ineklere ve mandalara kaldı. Plajda gezen inekler ve mandalar drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan Jandarma ekipleri ise plajda düzenli olarak sosyal mesafe ve maske konusunda insanları uyardı. Ayrıca ekipler plaja çocuklarıyla gelen vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu.

"Plajlarda eskiye dönüş mutlaka olacak"

Cankurtaran Aydın Akpınar, "Şu an bir yoğunluk yok gördüğünüz gibi boş plaj. Ama yavaş yavaş dolacağını düşünüyorum. Daha sezon başındayız o yüzden sakin. Eskiye dönüş mutlaka olacak. Artık havalar ısınacak halk bir süredir evde ve sıkıldılar gerçekten. Eskisi gibi bir yoğunluk olacağına eminim" dedi.

"Yeni yeni işler açılıyor ama yine de insanlar korkuyor"

Zor günlerden geçtiğimizi belirten Şafak Yıldırım, "Ben buralıyım 20 senedir burada insanlara at bindiriyorum. Zor durumlar yaşadık. Sahiller yasak olunca kimse gelmedi o yüzden de iş yapamadık. Yeni yeni işler açılıyor ama yine de insanlar korkuyor. O yüzden eskisi gibi bir kalabalık yok" şeklinde konuştu.

"Normalleşme süreci inşallah sürer şu an mutluyuz"

Plaja gelen Nuri Şahin, "Biraz korkuyoruz ama önlemlerimizi alıp geldik. Normalleşme süreci inşallah sürer şu an mutluyuz. Plajlar çok durgun eskiden daha yoğundu tabi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA