Kısıntı anlaşması kaygılarıyla petrol fiyatları düştü Petrol fiyatları, başlıca petrol üreticilerinin arz kesintilerinin uzatılması konusunda anlaşamaması halinde arzın artacağına ilişkin endişelerle geriledi.

Petrol fiyatları, başlıca petrol üreticilerinin arz kesintilerinin uzatılması konusunda anlaşamaması halinde arzın artacağına ilişkin endişelerle geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'na yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Rusya ve Suudi Arabistan, halen günde 9.7 milyon varil olarak uygulanan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılması konusunda anlaştılar.

Ancak, OPEC+ Grubu'nun bu iki büyük üreticisinin, kısıntı süresinin uzatılmasını, "tüm üyelerin katılmaları" koşuluna bağlamaları, anlaşma konusundaki beklentileri zayıflattı.ABD'de petrol stoklarının azaldığına ilişkin veriler ve OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantısının öne çekileceği haber lerinin etkisiyle petrol fiyatları üç ayın zirvesine tırmanmış, Brent petrolün varil fiyatı 40 doları aşmıştı.

Gelişmelerle, Ağustos vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.63 düşüşle 39.14 dolara, Temmuz vadeli ABD Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.12 düşüşle 36.50 dolara geriledi.

Kaynak: DHA