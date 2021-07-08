Kışın yapılan lakerdalar yazın tezgâhları süslüyor
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Kışın yapılan lakerdalar yazın tezgâhları süslüyor

Kışın yapılan lakerdalar yazın tezgâhları süslüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sinop'ta kışın bol miktarda avlanan palamut ve toriklerden yapılan lakerdalar yazında tezgahları süslüyor.

Sinop'ta kışın bol miktarda avlanan palamut ve toriklerden yapılan lakerdalar yazında tezgahları süslüyor. Bölgede tuzlu balık olarak da bilinen ve temizleme, yıkama, tuzlama, kavanozlama gibi uzun uğraşların ardından tüketime hazır halen getirilen lakerdalar, kavanozu 250 liradan satışa sunuldu.

Karadeniz'de balıkçılar tarafından av sezonunda avlanarak buzhanelere konulan palamutlar lakerda olarak kavanozlara girdi. Kentte bu sene kış mevsiminde palamut bolluğu olunca balıkçılar, lakerda yapıp, satmaya başladı. Tuzlanan palamuttan yapılan lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 250 liradan alıcı buluyor. Meraklıları tarafından özenle hazırlanan lakerdanın yapımı oldukça zahmetli. Lakerdanın iyi olması için palamudun irisi ya da torik olması şart. İlk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri ince uçlu bir tel yardımıyla temizleniyor. Balığın temizlenmesinin ardından 3 gün buzlu suda bekletiliyor.

Ardından lakerdanın en önemli kısmı tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma geliyor. Kışın yapılan Lakerdalar da yazın, 2 kilogramlık kavanozlarda 250 liradan satışa sunuluyor. Kente uzun yıllardır balıkçılık yapan İbrahim Coşkunarslan, "lakerda" olarak da bilinen tuzlu balıkların yaz aylarında rahatlıkla tüketilebildiğini söyledi. - SİNOP

Kışın yapılan lakerdalar yazın tezgâhları süslüyor
Kışın yapılan lakerdalar yazın tezgâhları süslüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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