HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kışın yağan kar, buğday üreticisinin yüzünü güldürdü

Kışın yağan kar, buğday üreticisinin yüzünü güldürdü Anadolu'nun tahıl ambarlarından olan Sivas'ta buğday başaklarının hasat olgunluğuna ulaşmasıyla hasat başladı, kış aylarında ve ilkbaharda etkili olan yağışlarsa rekolteyi arttırdı Anadolu'nun tahıl ambarlarından olan Sivas'ta buğday...

Kışın yağan kar, buğday üreticisinin yüzünü güldürdü
29.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:53

Kışın yağan kar, buğday üreticisinin yüzünü güldürdü

Anadolu'nun tahıl ambarlarından olan Sivas'ta buğday başaklarının hasat olgunluğuna ulaşmasıyla hasat başladı, kış aylarında ve ilkbaharda etkili olan yağışlarsa rekolteyi arttırdı

SİVAS - Anadolu'nun tahıl ambarlarından olan Sivas'ta buğday başaklarının hasat olgunluğuna ulaşmasıyla hasat başladı, kış aylarında ve ilkbaharda etkili olan yağışlarsa rekolteyi arttırdı.

Türkiye'nin hububat ambarı olan Sivas'ta buğday başakları hasat olgunluğuna ulaştı. Ekilen buğdayların hasat olgunluğuna ulaşması ile birlikte biçer döverler tarlalara girdi. Çiftçiler, aylardır verdikleri emeklerin karşılığını almaya başladı. Kışın ve ilkbaharın yağışlı geçmesiyse buğdayda rekolteyi arttırırken çiftçinin yüzünü güldürdü. Pandemi sürecinde başlayan seferberlikle birlikte Sivaslı çiftçiler adeta boşta tarım arazisi bırakmadı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, buğday da verimin geçen yıla oranla iki kat arttığını belirterek 1 Milyon ton buğday rekolte beklentisinde olduklarını söyledi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, kış ve ilkbahar aylarının yağışlı geçmesinin buğdayda rekolteyi ve kaliteyi arttırdığını belirterek, "Biliyorsunuz Sivas'ımız da 3 Milyon 700 Bin hektar tarım arazimiz var. Bu arazilerin yüzde 80'lik kısmına buğday ekilmekte. 2019 yılının kurak geçmesinden dolayı buğday rekoltemiz 500 -600 Bin ton civarında kalmıştı. 2020 yılında hem hava şartlarının düzgün gitmesi hem bu yıl çiftçimizin pandemiden dolayı seferberlikle arazilerini ekmesiyle yaklaşık 1 Milyon ton buğday rekoltesi bekliyoruz. Türkiye'ye baktığımızda da inşallah bu verim yüksek olacak ama Sivas'a baktığımızda geçen yıla oranla yüzde 50'lik bir artış var. 2020 yılında Covid-19'un ortaya çıkmasıyla Türkiye'de ve Dünya'da büyük bir gıda sıkıntısı başladı. Bizlerde Sivaslı çiftçilerimiz olarak herkes içeride dururken bizim çiftçimiz canla, başla çalışarak bu günkü duruma geldik. Şuan da Sivas'ımız da buğday hasadı başladı. Bu sene her seneye göre Sivas'ta rekoltemiz yüksek olacak hem de kalitemiz yüksek olacak. Fiyat durumlarımız da iyi " dedi.

"Vatandaşımız rahat olsun, kıtlık olmayacak"

Çetindağ, pandemi sürecinde tarımın öneminin ortaya çıktığını belirterek, "Ülkemizin Dünya'ya muhtaç olmaması için bizim çok üretmemiz lazım. Başta buğdayımızı ve yem bitkilerimizi üreteceğiz ki biz dışarıya muhtaç olmayalım. Covid-19 ilk başladığında vatandaşlar, marketlere saldırıp makarnaları doldurdu. Burada tarımın ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Çiftçilerimize Devletimiz destek veriyor, bizde destek veriyoruz. Çiftçimiz, ülke ekonomisine katkıda bulunacak. Buradan tüm Türkiye'mize söylüyorum, çok şükür hiçbir zaman da kıtlık olmayacak. Yeteri kadar buğdayımız var, Sivas olarak da ülkemize bu buğdayları yetiştiriyoruz. Vatandaşımız rahat olsun, bizim ülkemize yetecek kadar hem buğdayımız var, hem hayvanımız var" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü 3. Sayfa
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Güncel
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada 3. Sayfa
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir
Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fatih Sultan Osman Kavala Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Mehmet Topal Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Kışın yağan kar, buğday üreticisinin yüzünü güldürdü - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 18:14:41. #1.14#
title