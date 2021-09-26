Kışın vazgeçilmezi turşuluklar pazar tazgahlarında yerini aldı - Haberler
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Kışın vazgeçilmezi turşuluklar pazar tazgahlarında yerini aldı

İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - Haberler | Yerel

Kışın vazgeçilmezi turşuluklar pazar tazgahlarında yerini aldı Pazarcı Furkan Mağara: "Pazarda turşuluklar bol ve fiyatları da uygun" -"20 TL ile 5 kiloluk turşu eksiksiz yapılabilir" Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi turşuluklar, pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Kışın vazgeçilmezi turşuluklar pazar tazgahlarında yerini aldı

Pazarcı Furkan Mağara:

"Pazarda turşuluklar bol ve fiyatları da uygun"

-"20 TL ile 5 kiloluk turşu eksiksiz yapılabilir"

KAYSERİ - Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi turşuluklar, pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Tazgahlarda çeşitlerin bol ve eksiksiz olduğunu söyleyen Pazarcı Furkan Mağara,"20 TL ile 5 kiloluk turşu eksiksiz yapılabilir" dedi.

Her gün kentin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında, turşuluk sezonunun başlaması ile birlikte turşuluk malzemelere olan ilgi arttı. Pazarda turşuluk ürünlerin bol ve ucuz olduğunu bu nedenle vatandaşların ilgisinin güzel olduğunu söyleyen Pazarcı Furkan Mağara, "Turşuluklarımızın çeşitlerinin hepsi geldi. Fiyatlar ucuz ve normal seyirde devam ediyor. Keleğimiz 3 kilosu 10 TL, kornişon salatalım 3-5 TL arasında değişiyor, acur 5 TL, havuç 5 TL gibi rakamlara satıyoruz. Çeşitlerimiz bol ve ucuz. Turşuluk için olan domates 2,5 TL, yerli domatesimiz 4 TL yani fiyatlarımız gayet normal. Vatandaşlarımızın turşuluk ürünlere olan ilgisi çok güzel, turşu hem gelenek hem de kovid-19 hastalığına iyi geldiği için ilgisi yüksek, talep çok güzel. Çeşitlerimizde eksik yok pazarda her şey var ve bol" dedi.

5 kiloluk bir turşu bidonunun hazırlanmasının maliyetinin 15-20 TL arasında dolduğunu ifade eden Mağara, "5 kiloluk bir bidona 3,5 kilo malzeme dolduruluyor. Ortalama olarak 15-20 TL arasında bu malzeme bol ve rahat bir şekilde dolar. Yani içerisine tam çeşidini dizer. Genel olarak pazarda iş düşük. Sadece turşuluk malzemeler hızlı gidiyor. 1-2 hafta sonra biz meyveye döneceğiz ama meyve pahalı. Vatandaş meyve alırken sıkıntı çekiyor. Sebzelerin fiyatı normal ve ucuz herhangi bir artış yok. Mandalina satılmaya başladı 5 TL, üzüm 5 TL'ye satılıyor yani biraz yüksek. Pazarcıların ürünleri günlük ve taze olur. Biz de taze ürünler almaları için vatandaşlarımızı pazara bekliyoruz" diye konuştu.

Kışın vazgeçilmezi turşuluklar pazar tazgahlarında yerini aldı

Kışın vazgeçilmezi turşuluklar pazar tazgahlarında yerini aldı

Kışın vazgeçilmezi turşuluklar pazar tazgahlarında yerini aldı

Kışın vazgeçilmezi turşuluklar pazar tazgahlarında yerini aldı

Kışın vazgeçilmezi turşuluklar pazar tazgahlarında yerini aldı

Kışın vazgeçilmezi turşuluklar pazar tazgahlarında yerini aldı

Kışın vazgeçilmezi turşuluklar pazar tazgahlarında yerini aldı

Kışın vazgeçilmezi turşuluklar pazar tazgahlarında yerini aldı

Kışın vazgeçilmezi turşuluklar pazar tazgahlarında yerini aldı
İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kışın vazgeçilmezi turşuluklar pazar tazgahlarında yerini aldı - Haberler
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