Kışın Vazgeçilmezi Kestanenin Fiyatı Yükseldi

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi kestane, pazarlarda 15 liradan alıcı buluyor.



Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki ormanlarda topaç halinde dikenli olarak bulunan kestaneler, zorlu toplama işleminin ardından köylüler tarafından sabah saatlerinde pazara indirilip iriliğine göre kilosu 13-15 liradan satılıyor.



Ekim-kasım aylarında orman köylülerinin hasadını yaptığı kestane, hasat zamanı kilosu 5 ila 8 liradan işlem görürken, şimdi 13-15 lira arasında satılıyor.



Akçakoca Kapalı Pazar Yeri'nde kestane satışı yapan Yüksel Başlı, kestanenin fiyatının iki katına çıktığını söyledi.



Kestane toplamasının meşakkatli bir iş olduğunu belirten Başlı, şöyle konuştu:



"Sabahın erken saatlerinde dağlarda zor koşullar altında kestane toplama işini yapıyoruz. Kestanenin dikeni nedeniyle içinden çıkartmak da ayrı zor bir iş. Akşama kadar topladığımız kestaneyi çuvallara doldurup, sırtımızla yaklaşık 500 metre yürüyerek aracımıza getiriyoruz. Bu zorlu yolculuk pazarda son buluyor."



Hasat başlarında kestanenin kilosunun 5-8 liradan satıldığını aktaran Başlı, "Fiyatlar hasat başında normal seviyedeydi. 5 ila 8 lira arasında satıyorduk. Şimdi ile az olması nedeniyle 13 ile 15 lira arasında değişiyor. Genelde İstanbul ve Ankara'dan pazar yerine gelenlere satıyoruz, satışlar gayet güzel." dedi.