Kışın vazgeçilmez lezzeti kaz etinin sofralara yolculuğu başladı

14.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:16

Türkiye'nin kaz yetiştiriciliğinin gözde merkezlerinden Kars'ta, özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzeti olan kazların kesilip etlerinin satışa sunulması amacıyla hazırlanmasına başlandı.

Kentin Arpaçay ilçesinde kısa süre önce yörede etkili olan kar yağışının ardından kaz çiftliklerinde hummalı bir çalışmaya geçildi.

Yumurtadan çıktıktan sonra ilkbaharda meralarda otlatılan, ekim ayından bu yana da besiye alınıp irileşmesi için sadece arpa yedirilen kazlar, kar yağışı sonrası kesilmeye başlandı.

Şu sıralar yörede özellikle kış sofralarının aranan lezzeti olan kazların kesilip kışın satışa sunulması amacıyla hazırlık yapan üretici kadınlar, ilçenin Küçükçatma köyünde bir araya geliyor.

Eşlerinin ya da kendilerinin kestikleri kazları imece usulu sıcak suya bırakıp tüylerini yolan kadınlar, ardından tuzlayıp bir süre güneşte kuruttukları kazların etini satışa hazırlıyor.

Bu işlemi eğlenceli hale getirmek için türküler eşliğinde yapan kadınların hazırladıkları kaz etleri, kışın satışa sunulup aile bütçesine katkı sağlanıyor.

Karslıların evlerine gelen misafirlerine pişirip ikram ettikleri ya da kendileri kışın tükettikleri kazların tuzlanıp kurutulmuş eti kış sofralarının aranan lezzeti olduğu için rağbet görüyor.

Kaz üreticisi köylülerden Gülü Ulaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır besledikleri kazları karın yağmasıyla kesmeye başladıklarını ifade ederek, "Kazları 9 aydır yedirdik, içirdik, büyüttük, şimdi ise kesme sırası geldi. Kesim ve kaz etinin hazırlanması işlemi için komşuları da çağırdık." dedi.

Kaz kesimi ve etinin hazırlanması işlemini köylülerle imece usulüyle yaptıklarını anlatan Ulaş, "Komşularımızla kestiğimiz kazları, kolay yolunsun diye kaynar suya batırıp evin önünde hazırladığımız masalarda tüylerini yoluyoruz. Daha sonra kaz etini tuzlayıp 3 gün bekletip kurutmak için güneşe asıyoruz, bir süre güneş altında kalan kaz etini kuruduktan sonra hazırlayıp yemeye başlıyoruz." diye konuştu.

Kar yedikten sonra kesilip tuzlanan kazın eti lezzetli oluyor

Ulaş, Kars kazlarını genellikle kar yağışı sonrası soğuk suda yüzdürüp kar yemelerinin ardından kesmeye başladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazlar bizim baş tacımız, isteriz ki kazlarımızın sayısı daha fazla olsun ama kuluçkaya yatırdığımız kazlardan nasibimizde kaç tane varsa o kadar civciv çıkıyor. Beslediğimiz kazlar kış öncesi kesip kışın yiyoruz. Buradaki kazlar kar yediği, soğuk suda yüzdüğü ve kesilmeleri sonrası tuzlanıp kurutulduğu için eti lezzetli oluyor. Kars'ın meşhur kazlarını kasım ayından önce kesmiyoruz çünkü bu ayda kar yağıyor kazlar kar yiyor."

"Misafirlerimize en değerlimiz olan kazları kesip ikram ediyoruz"

Gülü Ulaş'ın eşi Halis Ulaş da şöyle konuştu:

"Kars'ın kazı meşhur olduğu için burada kar yağmadan kazları kesmiyoruz. Kısa süre önce kar yağdı, kestiğimiz kazlar kar yedi ve kesime hazır olunca hanımla konu komşuyu toplayıp kesmeye başladık. Etinin lezzetli olması için kar yemeden kaz kesilmez. Kars'ın kazı meşhurdur, kestiğimiz kazların etini diğer şehirlerdeki akrabalarımıza, çocuklarımıza gönderiyoruz, kışın yemek için kendimize ayırıyoruz, kalanları satıp ihtiyacımızı karşılıyoruz."

Kaz besleyerek geçimlerini sağladıklarını dile getiren Ulaş, şunları kaydetti:

"Kazın tanesi 170 ile 210 lira aralığında satılıyor. Bizim burada eti lezzetli olduğu için kazın tanesi genellikle 200 liradan satılıyor. Kazların etini tuzlayıp kuruttuktan sonra donduruculara koyup kış için bekletiyoruz. Kaz etini şehir dışından gelen misafirlerimize de ikram ediyoruz."

Kaynak: AA