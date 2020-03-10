Kışın son festivali 12-15 Mart'ta Sway Hotels'te gerçekleşecek olan festival 4 gün boyunca kayak, müzik ve deneyim dolu geçecek.







& ;College E.M.A tarafından, Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz marka iş birliğiyle düzenlenen Yapı Kredi Winter Escape kışın son büyük etkinliğini Palandöken'de gerçekleştirecek. 12-15 Mart'ta Sway Hotels'te gerçekleşecek olan festival 4 gün boyunca kayak, müzik ve deneyim dolu geçecek.& ;Popçu Murat Dalkılıç'ın özel performansının yer alacağı Yapı Kredi Winter Escape'te Jabbar, Tai The Percussionist, Tankut Karakurt ve Oktay Gözcü gibi DJ'lerin yanısıra Deniz Sipahi ve Melis Danişmend de muhteşem canlı performanslarıyla Palandöken Sway Hotels'te sahne alacaklar.