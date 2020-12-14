Kışın sert geçtiği Tunceli'de, gençlerden sokak hayvanları için kulübe
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Kışın sert geçtiği Tunceli'de, gençlerden sokak hayvanları için kulübe

14.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:09
Kışın sert geçtiği Tunceli'de, gençlerden sokak hayvanları için kulübe

TUNCELİ'de havaların soğumasıyla birlikte sosyal medyadan hayvanseverler ile irtibata geçen bir grup genç, sokak hayvanları için kulübe yaptı.

TUNCELİ'de havaların soğumasıyla birlikte sosyal medyadan hayvanseverler ile irtibata geçen bir grup genç, sokak hayvanları için kulübe yaptı. 

Gençler, 'Tuncelipatisev' adıyla kurdukları grup ile sosyal medyadan hayvanseverlerle iletişime geçip, sokak hayvanları için destek istedi. Koronavirüs sürecinde hayvanların mama ihtiyaçlarını mahalle mahalle gezerek karşılayan gençler, 6 kulübe yapıp, kentin değişik noktalarına yerleştirdi. 

Ege Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü öğrencisi Rojda Yıldız, "Onların üşümesi bizim üşümemiz anlamına gelir. Kulübenin dışında tüm gereksinimlerini karşılamak için çalışıyoruz. Hayvanlarımız bu süreçte çok zor durumda. Elimizden geldiğince belediyenin desteği ile tedavilerini de yapıyoruz. Bireysel olarak bu çalışmalar bizi yoruyor fakat tatlı bir yorgunluk oluyor. Amacımız farkındalık yaratmak. Çünkü Tunceli'de hayvan sayısı çok fazla. Bizler bireysel olarak onlara yetişemiyoruz. Sizlerden istediğimiz atık yemeklerinizi çöplere değil de sokak hayvanlarına bırakın. Herkes bu kış günlerinde kapısının önüne bir kap su koyabilir. Maddi olarak değil de manevi olarak yanımızda bulunmanızı istiyorum" dedi.'PANDEMİ SÜRECİNDEN EN ÇOK ONLAR ETKİLENİYOR'Kulübelerin vatandaşlar tarafından korunmasını isteyen Lizan Yalay da, "Grup olarak 8 aydır süren pandemi sürecinde, hayvanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinden en çok sokak hayvanlarımız etkileniyor. Suluklar, mamalıklar yapıldı. Şimdi de kulübelerimizi yaptık. Tunceli'de hava koşulları kışın çok soğuk ve zor geçiyor. Çok fazla kar yağıyor. Yeni doğan köpekler var. Onlar için kulübeler yaptık ve belli noktalara bıraktık" diye konuştu.

 


- Tunceli
Kışın sert geçtiği Tunceli'de, gençlerden sokak hayvanları için kulübe
Kışın sert geçtiği Tunceli'de, gençlerden sokak hayvanları için kulübe
Kışın sert geçtiği Tunceli'de, gençlerden sokak hayvanları için kulübe
Kışın sert geçtiği Tunceli'de, gençlerden sokak hayvanları için kulübe
Kışın sert geçtiği Tunceli'de, gençlerden sokak hayvanları için kulübe
Kışın sert geçtiği Tunceli'de, gençlerden sokak hayvanları için kulübe
Kışın sert geçtiği Tunceli'de, gençlerden sokak hayvanları için kulübe
Kışın sert geçtiği Tunceli'de, gençlerden sokak hayvanları için kulübe
Kışın sert geçtiği Tunceli'de, gençlerden sokak hayvanları için kulübe
Kışın sert geçtiği Tunceli'de, gençlerden sokak hayvanları için kulübe
Kışın sert geçtiği Tunceli'de, gençlerden sokak hayvanları için kulübe

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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