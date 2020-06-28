Kışın sahnelerin, yazın tarlaların tozunu attırıyor
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Kışın sahnelerin, yazın tarlaların tozunu attırıyor

Kış döneminde İstanbul'da tiyatro oyunculuğu yapan Ahmet Aytimur, yazın ise mevsimlik tarım işçisi olarak Osmaniye'den Konya'ya gelen ailesiyle birlikte tarlalarda çalışıyor.

Kışın sahnelerin, yazın tarlaların tozunu attırıyor
28.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:34

Kış döneminde İstanbul'da tiyatro oyunculuğu yapan Ahmet Aytimur, yazın ise mevsimlik tarım işçisi olarak Osmaniye'den Konya'ya gelen ailesiyle birlikte tarlalarda çalışıyor.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaklaşık 300 kişinin yaşadığı kamp alanındaki çadırda konaklayan Ahmet Aytimur (23), ailesiyle tarlalarda çapa işleri yapıyor.

Osmaniye'de ikamet eden Aytimur ailesinin 7 çocuğundan biri olan Ahmet Aytimur (23), yaz aylarında Konya'da tarım işçisi olarak tarlalarda çalışırken, kış aylarında da İstanbul'da farklı dizilerde, tiyatro gösterilerinde rol alıyor.

Her gün sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar tarlalarda alın teri döken Aytimur, boş zamanlarında ise kampta yaşayan çocukları oyunlarla eğlendiriyor.

Çocuklara eğlenceli kısa oyunlar sunarak onlara tiyatro sevgisi aşılayan Aytimur, kampta yaşayan çocuklar tarafından çok seviliyor.

Ahmet Aytimur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da inşaat işlerinde çalışırken, arkadaşlarının tavsiyesiyle tiyatroyla tanıştığını söyledi.

İstanbul'daki özel bir eğitim kurumunda tiyatro eğitimi aldığını anlatan Aytimur, tiyatronun yanında dizi setlerinde de rol aldığını belirtti.

Aytimur, Diriliş Ertuğrul başta olmak üzere birçok dizide oynadığını vurgulayarak, "Zaman içinde kendimi geliştirdim. İnşaat işçisiyken tiyatro ve dizilerde rol almaya başladım. Bu süreçte ailem bana çok destek oldu. Oyunculuğu çok önemsediler. Çok mutlu oldular. Bu yükselişime ailem ve çevremdekiler çok şaşırdı ancak insan çabalayarak kazanıyor. Ben de çok çabaladım." dedi.

"İki farklı hayatı bir arada yaşamaktan çok mutluyum"

Yaz aylarında tarlalarda tarım işçisi olarak çalıştığını, kışın da tiyatro ve dizilerde sahne aldığını dile getiren Aytimur, şunları kaydetti:

"Yazın tarlalarda, kışın sahnede çalışıyorum. İki farklı hayatı bir arada yaşamaktan çok mutluyum. Renkli bir hayatım var. Yedi kardeşiz, beşi erkek, ikisi kız. Hepsi de tarım işinde çalışıyor. Yazın burada yaklaşık 4 ay kadar çalışıyoruz. Daha sonra memleketimiz Osmaniye'ye gidiyoruz. Ailem memlekete giderken ben de İstanbul'a dönüyorum, tiyatro merkezine gidiyorum. Oyunlar, tiradlar sergiliyorum. Ajansların teklifi üzerine filmlerde, dizilerde figüranlıklar yapıyorum. Yazın da tarlada çalışmaya ailemin yanına geliyorum."

"İnsan nereden gediğini unutmamalı"

Aytimur, sosyal, modern hayatı ve tarım hayatını bir arada götürdüğünü ifade ederek, "Hayatımdan gayet memnunum. Kendime güveniyorum. Ailemin yanında olduğumdan dolayı da kendimle gurur duyuyorum. Çok güzel, tarifi olmayan bir duygu. Hem zorluğu hem de modern hayatı yaşamanın ne demek olduğunu anlamış oluyorum. İnsan, nereden geldiğini, nasıl geldiğini, hangi şartlardan, ne tür zorluklardan geldiğini unutmamalı." diye konuştu.

Mevsimlik tarım işçiliğinden dolayı liseyi yarıda bırakmak zorunda kaldığına değinen Aytimur, açık liseyi bitirip daha sonra konservatuvara giderek oradan daha iyi bir oyunculuk eğitimi almayı hedeflediğini aktardı.

Aytimur, "Kendimi daha çok geliştirip, daha iyi roller almak istiyorum. Kendime güvendiğim için bu yolda ilerleyeceğim. İşini severek yapan insan her türlü kazanır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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