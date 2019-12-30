30.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:00

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kışın ortasında gül ağacı çiçek açtı.

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu ve dondurucu soğukların yaşandığı kentte gül ağacının çiçek açması görenleri şaşırttı.

Açan güller, karla örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu.

Gül ağacının bahçesinde bulunduğu Vahyettin Özcan, (53) kar yağışından sonra güllerin açtığını fark ettiğini ve bu duruma çok şaşırdığını belirterek, bazı fidanların da yeni açmaya başladığını söyledi.

Kaynak: AA