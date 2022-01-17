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Kışın ortasında asma ve ceviz ağacı yaprak açtı

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Güncel

Kışın ortasında asma ve ceviz ağacı yaprak açtıADANA Adana'nın Kozan ilçesinde kışın ortasında yapraklarını açan ceviz ağacı ve asma görenleri şaşırttı.

KOZAN, ADANA (İHA) - Kışın ortasında asma ve ceviz ağacı yaprak açtı

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde kışın ortasında yapraklarını açan ceviz ağacı ve asma görenleri şaşırttı.

İsmail Küçüközen'in Ağlıboğaz Mahallesindeki evinin bahçesinde ceviz ağacı ve asma ocak ayının ortasında yaprak açtı.

Bahçede peyzaj çalışması yaparken asma ve ceviz ağacının yaprak açtığını fark eden İsmail Küçüközen, bu mevsimde asma ve ceviz ağacının yaprak açtığını ve küresel ısınmadan kaynaklı oluğunu tahmin ettiklerini söyledi. Küçüközen, "Burada bu işlerden anlayan komşum Remzi beye sordum, 'bu yaşıma geldim böyle bir şey görmedim' dedi. Ben 60 yaşındayım ben böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bence iklim değişikliği. Feke, Tufanbeyli, Saimbeyli benim memleketlerim. Bu aralarda mümkün değil bunlar olmaz ama bende şaşkınım" dedi.

Kışın ortasında asma ve ceviz ağacı yaprak açtı

Kışın ortasında asma ve ceviz ağacı yaprak açtı

Kışın ortasında asma ve ceviz ağacı yaprak açtı

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İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Son Dakika Haberleri

Adana, Kozan, Ceviz, Ocak, Güncel, Haber

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