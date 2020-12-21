Kışın Mersin'de konaklayan Sarıkeçili Yörüklere ziyaret
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Kışın Mersin'de konaklayan Sarıkeçili Yörüklere ziyaret

21.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:14
Kışın Mersin'de konaklayan Sarıkeçili Yörüklere ziyaret

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ile Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, kışı Mersin'de geçiren Sarıkeçili Yörükleri çadırlarında ziyaret etti.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ile Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, kışı Mersin'de geçiren Sarıkeçili Yörükleri çadırlarında ziyaret etti.

Halifeler Mahallesi'ndeki çadırlara giden Ünüvar ve Çatlı, burada Yörüklerle bir süre sohbet etti.

Ünüvar, AA muhabirine, Sarıkeçili Yörüklerin sıkıntılarını dinlemek ve çözüm üretmek için ziyarette bulunduklarını belirterek, bu kültüre her zaman sahip çıkacaklarını kaydetti.

Çatlı ise kendilerini ağırlayan Sarıkeçili Yörüklere teşekkür etti.

Sarıkeçili Yörük Ali Uçar da ziyaretlerinden dolayı Ünüvar ve Çatlı'ya teşekkür ederek, "Ormanların bekçileri bizleriz. Sarıkeçili Yörükleri olarak bu serüveni devam ettireceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 10:14:28. #1.14#
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