Kışın habercisi kestaneciler ocaklarını yaktı
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Kışın habercisi kestaneciler ocaklarını yaktı

30.11.2020 12:10 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:13
Kışın habercisi kestaneciler ocaklarını yaktı

Osmaniye'de havaların soğumasıyla beraber kış mevsimin habercisi olan kestaneciler ocaklarını yakarak kestane satışına başladı.

Osmaniye'de havaların soğumasıyla beraber kış mevsimin habercisi olan kestaneciler ocaklarını yakarak kestane satışına başladı.

Çoğu yerde olduğu gibi Osmaniye'de de kış ve soğuk denilince soba başında kestane pişirmek akla gelir. Kış mevsiminin habercilerinden kestane Osmaniye sokaklarında satılmaya başlandı. Özellikle akşam saatleriyle beraber serinleyen hava da vatandaşın ilgi gösterdiği kestaneler, nostalji havasında tüketiliyor.

Soğuk havaların hissedilmesiyle cadde ve sokaklarda tezgah açan kestaneciler, genellikle satışların akşamları fazla olduğunu belirterek, "Gündüzleri satış pek fazla olmaz. Ocaklarımız ikindiden sonra yanmaya başlar. Kış günlerinin yaklaşmasıyla birlikte tezgAhlarımızı açıyoruz" dedi.

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Atatürk Caddesi, Adnan Menderes Caddesi ile sokakların kesişim yerlerinde faaliyet gösteren kestaneciler, evlerde eskisi gibi kestane pişirilmediğini, bu yüzden de dışarıdan alınıp tüketilmesinin fazla olduğunu ifade ettiler. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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