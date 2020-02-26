Kışın, geçim kaynakları atlı kızakları

26.02.2020 08:39 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:39

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, atlı kızaklar kışın yöre halkının tek geçim kaynağı haline geldi. Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde turistleri atlı kızakla gezdiren evli ve 3 çocuk babası Tekin Akçay (58), ailesinin geçimini bu yolla sağladığını söyledi.

123 kilometrekarelik yüzeyi yaklaşık 50 santimetre kalınlığında buz tabakası ile kaplanan Çıldır Gölü'nde, kış aylarında yöre halkı, atlı kızaklarla turistlere turlar düzenleyerek geçimini bu şekilde sağlıyor. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği gölde turlar düzenleyen 20 atlı kızak, yaşlısından gencine birçok kişinin özellikle kış ayında ekmek kapısı haline geldi. Çıldır Gölü'nde belirledikleri yaklaşık bir kilometrelik mesafeyi kişi başı 10 TL karşılığında atlı kızakla gezdiren Tekin Akçay, yazın da çiftçilik yaptığını söyledi. Geçmişte atalarının ulaşım aracı olarak kullandıkları atlı kızakların artık turizm sektörünün hizmetinde olduğunu ifade eden Akçay, kışın ailesinin geçimini bu yolla sağladığını anlattı. 16 yıldır Çıldır gölünde yirli ve yabancı turistlere hizmet verdiğini belirten Akçay şöyle konuştu:

"Çıldır Gölü bizim geçim kaynağımız. Türkiye'nin her bucağından yerli yabancı akın ediyorlar. Bizde onlara bu muhteşem Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi yaşatıyoruz. Burası bizim ekmek teknemiz. Biz istiyoruz ki kış bitmesin. İki ay bir sezonumuz var, 10 ay bu atlara bakıyoruz. Şarkılarla türkülerle gezdirdiğimiz müşterilerimize keyifli dakikalar yaşatıyoruz."

Çıldır Gölü Turizmi ve Geliştirme Kooperatif Başkanı Zeki Bayraktar ise "4 yıl önce arkadaşlarla patlayan turizm taleplerini karşılamak için kooperatif kurmak zorunda kaldık. Kızakçılar, motorlu arkadaşlar, işletme sahipleri kooperatife üyeler. Bu kooperatifi geliştirerek daha güzel hizmet verebilmek için eksi 20 derecede yaşam mücadelesi veriyoruz. 20 üyemiz var. Göl üzerinde kış turizmini geliştirmeyi hedefliyoruz. Kış turizminde ne tür aktiviteler varsa Çıldır Gölü'ne getireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA