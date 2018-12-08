Kışın Eller Cepte Yürünmemeli

Kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle vatandaşların buz ve kar üzerinde kısa ve yavaş adımlarla yürümesi ve eller cepte yürünmemesi gerektiği bildirildi.

Medicana Sivas Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mustafa Kısa, yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından düşme nedeniyle kırık, çıkık vakalarında artış yaşandığını söyledi.

Kış mevsiminde ciddi sorunlara yol açan düşme olaylarından korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulunan Kısa, "Doğada bizim için çok önemli bir örnek mevcut, penguenler gibi yürümemiz gerekiyor. Penguenler yürürken vücut ve dizler hafif kırılmış biçimde ve hafifte öne eğik durumda, eller ve ayaklar serbest yana açılmış, yürürken ayaklarımız vücut hizasında değil, yana doğru açılmış şekilde yürümeliyiz." diye konuştu.

Kısa, yürürken elde telefonla ilgilenerek yürünmemesi gerektiğini de dikkati çekerek, "Dikkatimizi telefona vereceğimiz için her hangi bir düşme anında kontrolsüz düşebiliriz. Elimizde mümkün olduğunca poşet taşımamalıyız yine yürürken vücudumuzun dengesini bozacağı için ağırlıklardan kaçınmalıyız. yürürken vücudumuzun dengesini bozacağı için ağırlıklardan kaçınmalıyız. Son olarak kesinlikle eller cepte yürümemeliyiz." dedi.