KIŞIN EL YAKAN DOMATES, YAZIN ÜRETİCİYİ ÜZDÜ

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kışın fiyatının tezgalarda 15 liraya kadar çıkmasına aldanıp, bir önceki yıla oranla yüzde 80 daha fazla domates eken üreticiler, umduğunu bulamadı. Domatesin kilosu tarlada, kalitesine göre 30 ila 50 kuruştan alıcı bulurken, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, zaten dolu ve sağnak yağmurun vurduğu üreticilerin, masrafını bile karşılamakta zorlandığını söyledi.

Kış aylarında domatesin kilo fiyatının tezgahlarda 10-15 TL'ye kadar çıkması üreticinin iştahını kabarttı. İncirliova ilçesinde de üreticiler domates üretimine yöneldi. Geçen yıla oranla yüzde 80 daha fazla domates ekimi yapıldı. Ancak üreticiler, bekledikleri fiyatları bulamayınca hayal kırıklığı yaşadı. Tarlada, kalitesine göre kilosu 30 ile 50 kuruşa alıcı bulan domates, tezgahlarda 2 TL'den satılıyor. Dolu ve aşırı yağmur nedeniyle ürünleri zarar gören domates üreticileri, bir de fiyatının düşük olması nedeniyle perişan oldu. Üreticiler, masrafları çıkarmanın hesabını yapıyor.

'MASRAFI ZOR ÇIKARACAĞIM'

Domates fiyatladrından dertli olan üretici Murat Şayık, 50 dekar araziye domates ektim. Yaklaşık 100-110 bin TL masrafım oldu. Dekar başına 4 ton domates alabilirsem, 200 ton ürün elde edeceğim. Şu andaki piyasaya koşullarına göre kilosu 50 kuruştan satılsa 100 bin TL para elime geçecek. Bu da ancak masraflarımı karşılar. Masrafımızı çıkaracak duruma bile sevinir olduk dedi.

'ÇİFTÇİNİN ŞEVKİ KIRILDI'

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı da domates sezonunun açıldığına dikkati çekip, İlk ürünlerimizi topluyoruz. Son dolu ve sağnak yağmurda zarar gören mahsulümüzde, bir kısmında hasar var. Diğer yandan domates fiyatlarının da düşük olması bize ikinci bir mağruriyet yaşattı. Bu şartlarda üreticinin masraflarını çıkarması çok zor. Çiftçiler rastgele, bildiği gibi ürün yetiştiriyor. Acilen bir tarım politikasının oluşturulması gerekiyor. Bir araya da gelemiyoruz. Bir kooperatif altında olmamız ve hal esnafına teslim olmamamız gerekiyor. Üretici mağdur, tüketici ondan mağdur. Aracılar, üreticiden daha fazla kazanıyor. Alın terinin karşılığı maalesef yok. Ürecinin şevki kırıldı. Hepimiz domates diktik, hepimiz mağduruz. Geçen yıla oranla yüzde 80 daha fazla domates dikildi diye konuştu.

Kaynak: DHA