Kışın çetin geçtiği Ağrı'yı kaplayan kar ve sis drone ile görüntülendi - Haberler
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Kışın çetin geçtiği Ağrı'yı kaplayan kar ve sis drone ile görüntülendi

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Dondurucu soğukların etkisi altındaki Ağrı ile çevresini kaplayan kar ve sis, drone ile görüntülendi.

AĞRI (AA) - Dondurucu soğukların etkisi altındaki Ağrı ile çevresini kaplayan kar ve sis, drone ile görüntülendi.

Kışın çetin geçtiği ve hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışı sonrası etkisini artıran soğuğun yanı sıra zaman zaman görülen sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 rakımlı Kösedağ'ın eteklerinden başlayan yoğun sis, il merkezi ve Taşlıçay ilçesinde de etkisini gösterdi.

Özellikle Murat Nehri ve derelerin geçtiği bölgelerde yoğunlaşan sis, karlı dağlarla bütünleşince ortaya güzel manzaralar çıktı.

Tamamen karla kaplı kente ayrı güzellik katan sis, drone ile görüntülendi.

Kışın çetin geçtiği Ağrı'yı kaplayan kar ve sis drone ile görüntülendi

Kışın çetin geçtiği Ağrı'yı kaplayan kar ve sis drone ile görüntülendi

Kışın çetin geçtiği Ağrı'yı kaplayan kar ve sis drone ile görüntülendi

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AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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