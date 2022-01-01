Kışın boşalan köye dadanan hırsızlar, para edecek ne varsa hurdacıya sattılar

IĞDIR (İHA) - Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyüne dadanan hırsızlar, köyde ne varsa çaldılar, çaldıklarını da hurdacıya sattılar.

Hırsızlık olayı iki gün önce Iğdır merkeze bağlı 25 kilometre uzaklıktaki Karagüney köyünde meydana geldi. Köye giden hırsızlar beraberinde götürdükleri hurdacıya köyde bulunan su tankerleri, su bidonları, inşaat malzemelerini, tarım aletlerini sattılar. Hurdacıya malzemeleri satan hırsızlar daha sonra ortadan kayboldular. Malzemeleri yükleyen hurdacılar akşam saat 22.00 sıralarında Iğdır'a doğru yola çıktılar. Suveren Jandarma Karakolu'na yapılan ihbar sonrası uygulamaya takılan hurdacılar jandarmanın 'bu malzemeleri nerden getirdiniz' sorusuna 'Karagüney köyünden aldık. Bazı malzemelerimiz daha kalmış' cevabını verdiler. Durumdan şüphelenen jandarma ekipleri Karagüney köyü muhtarı olmak üzere çevredeki köy muhtarlarına malzemelerin fotoğrafını attı. Köy muhtarlarından dönüş almayan ekipler malzemelerin hırsızlık malı olduğunu düşünerek malzemeleri karakolun yanına indirdiler. Hurdacıların ifadesini de alan ekipler, malzemelerin kimden alındığını da öğrendikten sonra hurdacıları savcılık kararı ile serbest bıraktılar. Dün sabah muhtarın uyarısı ile köye giden Karagüney sakinleri evlerinin önünde olan malzemelerin çalındığını gördüler. Hemen jandarmaya haber veren köylüler, akşam çalınan malzemelerin kendilerine ait olduğunu ihbar ettiler. Köye giden ekipler köylülerin ifadesini alarak hurdacıların isimlerini verdiği iki kişiyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri hurdacıların da ifadelerine tekrar başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Köylünün mağdur olduğunu belirten köy muhtarı Gökhan Yum, "Köylümüzün su bidonlarını çaldılar. Köylümüz bu durumda büyük bir mağduriyet yaşadı" dedi.

Geçim kaynakları olan tarım aletlerinin hepsinin çalındığını ifade eden İshak Savaş, "Kış ayının olmasından dolayı her yıl Iğdır merkeze gidiyoruz. Kar yağdığından köylülerimiz Iğdır'a gidince tarım aletlerini, su bidonlarını, hayvan sulaması için yaptığımız su teknelerini, inşaat malzemelerini gelip çalmışlar. Dün akşam Suveren Karakolunda bir kısmı yakalandı. Biz de köye geldik tespit yaptık, zararımız çok. Özellikle tarım aletlerimiz çalınmış baya zararımız var. İnşallah güvenlik güçlerimiz, olayı derinleştirirler hırsızlar bulunur malzemelerimiz bulunur" dedi.

Hayvanların sulamasında kullanan su tankerinin çalındığını söyleyen Rıfat Emen, "Benim burada su depom vardı, alıp götürmüşler. Arabayı buraya yanaştırıp suyu boşaltıp 3-4 tonluk depoyu alıp götürmüşler" dedi. - IĞDIR