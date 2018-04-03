Kışın Beyaz Sneaker Giyme Modası Satışları 3,5 Kat Artırdı

Beyaz sneaker ve spor ayakkabıların GittiGidiyor'daki satışları 2018 kışında bir önceki yıla kıyasla 3,5 kat arttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, spor-şık akımının öncülerinden biri olan beyaz sneakerlar, son yıllarda tüketiciler tarafından kış aylarında da tercih edilmeye başladı.

Aylık ziyaret sayısı 85 milyonu bulan GittiGidiyor'un satış verileri, yükselen bu trendle birlikte eskiden daha çok bahar aylarında yapılan spor ayakkabı ve beyaz sneaker alışverişlerinin son 2 yıldır kış aylarında da gözle görülür artış gösterdiğini ortaya koydu.

Platformun açıkladığı verilere göre, sneaker satışları 2016-2017 kış döneminde bir önceki yıla kıyasla 2 kat artarken, 2017-2018 kış döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,5 kat artış kaydetti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, spor ayakkabı ve beyaz sneaker modasının artık yaz-kış demeden her mevsim devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu trend, platformumuzun satış oranlarına da yansıyor. GittiGidiyor'da kış aylarındaki sneaker satın alım oranı son 2 yılda gözle görülür şekilde arttı. 2017'de 2016 kışına kıyasla 2 kat artan satışlar, 2018'de 2017'ye kıyasla 3,5 kat yükseldi. Yıllık toplam sneaker satışı içerisinde kış aylarında yapılan satışların payı ise geçtiğimiz yıllara oranla ivme kazanarak toplam satış içinde yüzde 30'un üzerine çıktı. Platformumuzda bu ürünlerin satışını yapan bazı firmalar da artan talep karşısında kış aylarına yönelik beyaz lastik tabanlı ayakkabı modellerinin üretimini artırdıklarını belirtiyor."