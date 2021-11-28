Kışı erken karşılayan Kars'ta, kış lastiği denetimi yapıldı - Haberler
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Kışı erken karşılayan Kars'ta, kış lastiği denetimi yapıldı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kışı erken karşılayan Kars'ta, kış lastiği denetimi yapıldı

Kars'ta polis ekipleri, erken yağan karla yollarda oluşan buzlanmaya karşı kış lastiği denetimi yaptı, sürücüleri uyardı.

KARS (AA) - Kars'ta polis ekipleri, erken yağan karla yollarda oluşan buzlanmaya karşı kış lastiği denetimi yaptı, sürücüleri uyardı.

Kentte etkili olan kar ve hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Fethiye Camisi önünde uygulama yaptı.

Araçlara kış lastiği takılıp takmadığını kontrol eden ekipler, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağını hatırlattı.

Kentteki kar ve buzlanmaya karşı uyarılarda bulunan ekipler, kontroller sırasında emniyet kemeri denetimi de yaptı.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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