Kışı Eber Gölü'nde geçiren flamingolar güzellikleriyle ilgi çekiyor
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Kışı Eber Gölü'nde geçiren flamingolar güzellikleriyle ilgi çekiyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarındaki Eber Gölü'nde kışı geçiren flamingolar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kışı Eber Gölü'nde geçiren flamingolar güzellikleriyle ilgi çekiyor
23.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:08

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarındaki Eber Gölü'nde kışı geçiren flamingolar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İlçe sınırlarında Emir ile Sultandağları arasındaki 967 metre yükseklikte, 125 kilometrekare alana sahip Eber Gölü, göçmen kuşların önemli uğrak merkezlerinden biri olarak kuş gözlemcileri için önemli bir nokta.

Bölgede 146 çeşit kuş türünün barındığı Eber Gölü'nün, her yıl nisan ayının ilk günlerinde gelen misafirleri flamingolar ve pelikanlar, sığ sularda topluca avlanıyor.

Bu yıl kış ayını Eber Gölü'nde geçiren flamingolar, görsel şölen oluşturuyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eber Gölü'nün çevresinde yapmış oldukları kuş faunasıyla ilgili çalışmada 146 kuş türü tespit ettiklerini söyledi.

Kuş fotoğrafı çekmek isteyen fotoğrafçıları göle beklediklerini kaydeden Erişmiş, "Bu aralar, flamingolar çok revaçta. Eber Gölü'ne, doğa fotoğrafçılarının ve doğaseverlerin sosyal mesafeyi koruyarak geleceklerini düşünüyorum." dedi.

"En büyük özelliklerinden biri kanatlarının altındaki kırmızılık"

Eber Gölü çevresinde rehberlik yapan Kadir Ateş de Eber Gölü'nde 146 kuş türünden bir tanesinin de flamingolar olduğunu belirtti.

Flamingoların bu yıl gölü terk etmeyen kuş türlerinden olduğunu ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

"Flamingolar kış döneminde de kendi güzelliklerini, varlıklarını çevredeki insanlara hissettirdi. Flamingoların en büyük özelliklerinden bir tanesi kanatlarının altındaki kırmızılık. Bu kırmızılığın sebebi de yemiş oldukları pigmentlerin kanatlarına renk vermesi. Eber Gölü'nde de bol miktarda pigment bol miktarda da alüvyon olduğu için belirli kısımda bu kuşlar geçimlerini sağlıyorlar. Flamingolar normalde kış döneminde gölde bulunmazlardı. İklimsel değişikliklerden bu kış gitmediler. Zaman zaman doğa fotoğrafçıları geliyor göle. Onlar için de belirli bir güzergahımız var. Fotoğrafçılar, nilüferlerle başlıyor, flamingoları ve Eber sarısı çiçeğinin çekimlerini yapıyor."

Eber Gölü'nün diğer bir misafirinin de pelikanlar olduğunu anımsatan Ateş, "Kanat aralıkları 3 metreye kadar 4 parmağının arasında perdesi olan pelikanlar çok iyi bir yüzücüdür. Bu sayede gagasının altında bulunan torbaya balık toplayarak karnını doyurur. Grup halinde yaşarlar. Genelde sıcak memlekete giderler. Bu bölgemize ilkbaharda gelirler." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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