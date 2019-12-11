Kişi başına üretim endeksi yüzde 0.22 arttı

11.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:07

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, üç aylık verimlilik istatistiklerine göre yılın ikinci döneminde takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.22 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2019 yılı II. döneminde, bir önceki döneme göre yüzde 0.18 arttı.

Açıklanan verilere göre yılın ikinci döneminde;"Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.88 arttı."Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yılın ilk dönemine göre yüzde 1.71 arttı.

"Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksi, önceki çeyreğe göre yüzde 2.32 artış ile en fazla Enerji sektöründe gerçekleşti."

Kaynak: DHA