Kişi başı poşet kullanımı 10 adete düştü

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince, satış noktalarında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi sonrası aylık kişi başı poşet kullanımı 35'ten 10'a geriledi.

Kişi başı poşet kullanımı 10 adete düştü

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince, satış noktalarında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi sonrası aylık kişi başı poşet kullanımı 35'ten 10'a geriledi.

Kaynak: Dunya.com

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