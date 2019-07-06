Kişi başı poşet kullanımı 10 adete düştü
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince, satış noktalarında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi sonrası aylık kişi başı poşet kullanımı 35'ten 10'a geriledi.
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince, satış noktalarında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi sonrası aylık kişi başı poşet kullanımı 35'ten 10'a geriledi.
Kaynak: Dunya.com
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