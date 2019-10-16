Kışanak ve Tuncel yeniden hakim karşısında

16.10.2019 17:52

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında verilen mahkumiyet kararı bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yeniden yargılanmasına başlandı.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanıklar Kışanak ve Tuncel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı Türker Türkoğlu, duruşmada Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinin kararını okudu. Türkoğlu, kararın bozulması sonrasında her iki sanık hakkındaki birleşen dosyaların olduğunu belirtti.

Sebahat Tuncel, savunmasında, siyasi konuşmalar nedeniyle yargılandığını iddia ederek, "Dört belediye başkanımız hala gözaltında. Ben, yaptığım siyaset ve konuşmalar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ise yaptığı hizmetler için yargılanıyor." ifadelerini kullandı.

Hakkında 30'a yakın dava dosyası bulunduğunu, yaptığı konuşmaların, suç teşkil ettiği gerekçesiyle iddianame diye kendisine gönderildiğini aktaran Tuncel, "Biz siyasetçiyiz, bu dava da siyasi bir davadır. Mahkemeler ceza verebilir, yargılayabilir ama ben düşüncelerimi savunmaya devam edeceğim." şeklinde savunma yaptı.

Tuncel, hakkındaki birleşen dava dosyalarıyla ilgili de bir sonraki duruşmada, mahkeme huzurunda savunma yapmak istediğini söyledi.

Mahkeme başkanı Türker Türkoğlu, davayla birleşen 4 dosyanın 3'ü hakkında savunma yaptığını, 1 dosya hakkında ise savunma yapmadığını belirterek, Tuncel'e birleşen dosyaları okudu.

Tuncel ise bir sonraki duruşmada savunma yapmak istediğini beyan etti.

Gültan Kışanak ise savunma hakkının kısıtlandığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Savunamayacağım hiçbir şey yok. İki yıl boyunca bir yargılama yapılmadı. 10 yıllık siyasi faaliyetimde eş başkanlığım, milletvekilliğim, belediye başkanlığım yargılanıyorsa hiç değilse savunma hakkımı kısıtlamayın. Mahkemeye gelmek istiyorum. Bir sonraki duruşmada mahkeme huzurunda bulunarak istinaf mahkemesi ve birleştirilen dosyalarla ilgili hakkımı savunarak, üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmek istiyorum."

Kışanak ve Tuncel'in savunmalarının ardından Türkoğlu, iddia makamının talebini sordu.

İddia makamı ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 1 Şubat'ta eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ise yerel mahkeme kararını bozarak yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.

Kaynak: AA