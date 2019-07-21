Kışanak ve Tuncel'in suç dosyası kabarık

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesince, yeniden yargılanmalarına karar verilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın benzer suçlardan 16 ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in ise 12 ayrı soruşturma dosyası daha bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Sanık Gültan Kışanak hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 2, Ankara ve Kandıra Cumhuriyet başsavcılıklarınca ise birer soruşturma yürütülüyor.

"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da sanık Kışanak hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında 4, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığında 3, İzmir, Şırnak, Uludere, Cihanbeyli ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıklarında da birer soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca aynı suçtan sanık Kışanak'ın Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanması devam ediyor.

Sebahat Tuncel hakkında ise Diyarbakır ve Kandıra Cumhuriyet başsavcılıklarınca "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından birer soruşturma yürütülüyor.

Tuncel'in "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise İstanbul ve Malatya cumhuriyet başsavcılıklarında 2'şer, Adana, Diyarbakır, Batman, Viranşehir, İzmir ve Nusaybin Cumhuriyet başsavcılıklarında birer soruşturma dosyası bulunuyor.

Ayrıca sanık Tuncel'in aynı suçdan Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde ve Siirt 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması devam ediyor.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, 1 Şubat'ta görülen karar duruşmasında eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de aynı suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanıkların haklarında başka soruşturmalar olduğu gerekçesiyle yeniden yargılanmalarına karar vermişti.

Kaynak: AA