Kışanak ve Tuncel hakim karşısında
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Kışanak ve Tuncel hakim karşısında

Kışanak ve Tuncel hakim karşısında
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında verilen mahkumiyet kararları bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel...

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında verilen mahkumiyet kararları bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmasına devam edildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Kışanak ve Tuncel ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Mahkeme heyeti, iddia makamının talebini dinlerken duruşma savcısı, bir önceki celsede sunduğu mütalaasını tekrarladı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinden gelen dosyaya dikkati çeken mahkeme başkanı, 2015'te Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde imzalanan ve 1 Ocak 2016-31 Aralık 2019 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanların maaşlarından 20'şer lira kesilerek Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneğine aktarıldığını ifade etti.

Mahkeme başkanı, derneğin PKK/KCK iltisakı nedeniyle kapatıldığını aktardı.

Davanın, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince iddianamesi kabul edilen ve kamuoyunda "Kobani" olayları olarak bilinen, Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in de sanık olarak yer aldığı davayla birleştirilmesiyle ilgili sürecin devam ettiğini bildiren mahkeme başkanı, Kışanak ve Tuncel'e Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneğine işçilerin maaşından kesilerek aktarılan 20'şer lirayla ilgili savunma yapıp yapmayacaklarını sordu.

Kışanak ve Tuncel ise davalarının Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince iddianamesi kabul edilen söz konusu davayla birleşme süreciyle ilgili kararın açıklanmasından sonra savunma yapacaklarını ifade etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında SEGBİS'le bağlantı kurulan avukatların da taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 1 Şubat 2019'da eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de aynı suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak sanıkların yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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