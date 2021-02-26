Kışanak ve Tuncel hakim karşısında

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında verilen mahkumiyet kararları bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel...

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında verilen mahkumiyet kararları bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmasına devam edildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Kışanak ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu, rahatsızlığını bildiren Tuncel ise katılmadı.

Mahkeme heyeti, iddia makamının talebini dinledi.

Duruşma savcısı, bir önceki celsede sunduğu mütalaasını tekrarlayarak, Kışanak'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıl, Tuncel'in de "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, ayrıca iki sanığa "iki defa zincirleme silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 26 yıl 8'er ay hapis cezası verilmesini istedi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinden gelen dosyaya dikkati çeken mahkeme başkanı, 2015'te Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde imzalanan ve 1 Ocak 2016-31 Aralık 2019 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanların maaşlarından 20'şer lira kesilerek Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneğine aktarıldığını ifade etti.

Derneğin PKK/KCK iltisakı nedeniyle kapatıldığını kaydeden mahkeme başkanı, Kışanak'tan savunma yapıp yapmayacağını sordu.

Yargılamanın siyasi olduğunu ileri süren Kışanak, savunma yapmayacağını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine müzekkere yazılması ve toplu iş sözleşmesinin gönderilmesinin istenmesine, davanın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince iddianamesi kabul edilen ve kamuoyunda "Kobani" olayları olarak bilinen, Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in de sanık olarak yer aldığı davayla birleştirilmesi için ilgili mahkemeye yazı yazılmasına karar verildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında SEGBİS'le bağlantı kurulan avukatların da taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 21 Mayıs'a erteledi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 1 Şubat 2019'da eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de aynı suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak sanıkların yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine