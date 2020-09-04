Kışanak ve Tuncel hakim karşısında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında verilen mahkumiyet kararı bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı...

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında verilen mahkumiyet kararı bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmasına devam edildi. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Kışanak ve Tuncel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme başkanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle sanıkların SEGBİS ile duruşmada hazır edildiğini belirtti. Birleşen dosyalara ilişkin bilgi veren mahkeme başkanı, sanıklara bu dosyalarla ilgili savunma yapmalarını istedi. Kışanak, birleşen dosyalarda kendisine ciddi suçlamalar yöneltildiğini belirterek, Kovid-19 salgını nedeniyle avukatlarıyla bir araya gelip savunma hazırlayamadıklarını söyledi. Yaptıklarının siyasi faaliyet olduğunu öne süren Kışanak, tutukluluğunun sona erdirilmesini istedi. Sebahat Tuncel ise Kovid-19 sürecinde savunma yapma koşullarının ortadan kalktığını iddia etti. Savunma hakkından vazgeçmediğini dile getiren Tuncel, "Uygun koşullarda savunma yapmak istiyorum." ifadesini kulandı. İddia makamı ise sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Avukatların taleplerini de dinleyen mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın mahkeme savcısına tevdi edilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. Öte yandan, duruşmayı HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü de takip etti. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Şubat'ta eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ise yerel mahkeme kararını bozarak sanıkların yeniden yargılanmalarına hükmetmişti. Kaynak: AA