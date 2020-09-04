Kışanak ve Tuncel hakim karşısında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kışanak ve Tuncel hakim karşısında

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında verilen mahkumiyet kararı bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı...

Kışanak ve Tuncel hakim karşısında
04.09.2020 13:41 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:45

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında verilen mahkumiyet kararı bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmasına devam edildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Kışanak ve Tuncel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle sanıkların SEGBİS ile duruşmada hazır edildiğini belirtti.

Birleşen dosyalara ilişkin bilgi veren mahkeme başkanı, sanıklara bu dosyalarla ilgili savunma yapmalarını istedi.

Kışanak, birleşen dosyalarda kendisine ciddi suçlamalar yöneltildiğini belirterek, Kovid-19 salgını nedeniyle avukatlarıyla bir araya gelip savunma hazırlayamadıklarını söyledi.

Yaptıklarının siyasi faaliyet olduğunu öne süren Kışanak, tutukluluğunun sona erdirilmesini istedi.

Sebahat Tuncel ise Kovid-19 sürecinde savunma yapma koşullarının ortadan kalktığını iddia etti.

Savunma hakkından vazgeçmediğini dile getiren Tuncel, "Uygun koşullarda savunma yapmak istiyorum." ifadesini kulandı.

İddia makamı ise sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukatların taleplerini de dinleyen mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın mahkeme savcısına tevdi edilmesine karar verdi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Öte yandan, duruşmayı HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü de takip etti.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Şubat'ta eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ise yerel mahkeme kararını bozarak sanıkların yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Fatma Girik Demet Şener Çağatay Ulusoy
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Mauricio Lemos Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Karar Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kışanak ve Tuncel hakim karşısında - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 14:32:24. #1.15#
title