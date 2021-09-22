Kısadan Hisse Kısa Film Yarışmasının Sinema Atölyesi'ne başvurular başladı - Haberler
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Kısadan Hisse Kısa Film Yarışmasının Sinema Atölyesi'ne başvurular başladı

AA / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat
Kısadan Hisse Kısa Film Yarışmasının Sinema Atölyesi'ne başvurular başladı

Genç Öncüler Gençlik ve Spor Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması kapsamında gerçekleşecek Sinema Atölyesi'ne başvurular başladı.

Genç Öncüler Gençlik ve Spor Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması kapsamında gerçekleşecek Sinema Atölyesi'ne başvurular başladı.

Kısa filmin gelişimini ve genç yeteneklerin keşfedilmesini amaçlayan yarışma, kısa film ve sinemaseverleri sektördeki tecrübeli isimlerle buluşturuyor.

Atölye kapsamında yönetmenlik, dramaturji ve senaryo olmak üzere üç ana başlık altında; sinema tarihinden film yapım sürecine, senaryo yazım aşamalarından oyuncu yönetimine kadar daha pek çok konuda eğitim verilecek.

Bu yılki eğitmenler ise yönetmen Abdulhamit Güler, Büşra Bülbül, Bekir Bülbül ve Sinan Sertel olarak ilan edildi.

Son başvuru tarihi 28 Eylül olarak açıklanan atölye, 5-8 Ekim'de 11.00 ile 18.30 saatleri arasında Akademi Beyoğlu'nda gerçekleşecek.

Programın kontenjanı sınırlı olduğundan, katılımcılar başvuruların ardından yapılacak mülakatla belirlenecek.

Sonunda katılımcılara sertifika verilecek atölye hakkında detaylı bilgi ve başvuru için www.kisadanhisse.org adresi ziyaret edilebilir.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
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