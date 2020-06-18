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Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,8 azaldı

Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre yüzde 6,8 oranında azalışla 115,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,8 azaldı
18.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:22

Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre yüzde 6,8 oranında azalışla 115,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 yılı Nisan ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre,Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre yüzde 6,8 oranında azalışla 115,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,9 oranında azalarak 53,5 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,2 oranında azalarak 52,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 9,6 oranında azalarak 7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,9 oranında azalarak 20,9 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 17,6 oranında azalışla 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artışla 14,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 9,5 oranında azalarak 45,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 1,0 oranında azalarak 24,8 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 10,1 oranında azalarak 81,1 milyar dolar olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4,3 oranında azalarak 43,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 8,3 oranında azalarak 70,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2019 yıl sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 185,1 oranında artışla 2020 Nisan sonu itibarıyla 191 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 301 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2020 Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 47,2'si dolar, yüzde 29,7'si Euro, yüzde 14,4'ü TL ve yüzde 8,7'si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2020 Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 164,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 16,5 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,9, Merkez Bankası'nın yüzde 5,7, özel sektörün ise yüzde 70,4 oranında paya sahip olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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