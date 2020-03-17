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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi

Kısa vadeli dış borç stoku ocakta değişmedi

Kısa vadeli dış borç stoku, ocak sonu itibarıyla 2019 yılsonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

17.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:12
Kısa vadeli dış borç stoku ocakta değişmedi

Kısa vadeli dış borç stoku, ocak sonu itibarıyla 2019 yılsonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 ocak dönemi kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yılsonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,0 oranında artarak 56,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,0 oranında azalarak 58,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yılsonuna göre yüzde 11,3 oranında azalarak 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,1 oranında azalarak 21,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 0,7 oranında azalışla 13,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılsonuna göre yüzde 11,5 oranında artışla 15,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yılsonuna göre yüzde 0,5 oranında artarak 50,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 7,7 oranında artarak 23,4 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1,8 oranında azalarak 91,7 milyar dolar oldu.


Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yılsonuna göre yüzde 0,8 oranında artarak 46,0 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 0,4 oranında azalarak 77,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Kısa vadeli tahvil ihraçları 2019 yılsonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 67 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 384 milyon dolar olarak gerçekleşti.


2020 Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48,8'i dolar, yüzde 30,0'ı euro, yüzde 13,8'i TL ve yüzde 7,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.


2020 Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 172,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,8 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,6, Merkez Bankası'nın yüzde 4,9, özel sektörün ise yüzde 76,5 oranında paya sahip olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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