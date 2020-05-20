Kısa vadeli dış borç stoku martta azaldı
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Kısa vadeli dış borç stoku martta azaldı

Kısa vadeli dış borç stoku, mart sonu itibarıyla, 2019 yılsonuna göre yüzde 4,0 oranında azalışla 118,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stoku martta azaldı
20.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:25

Kısa vadeli dış borç stoku, mart sonu itibarıyla, 2019 yılsonuna göre yüzde 4,0 oranında azalışla 118,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 mart dönemi kısa vadeli dış borç istatistikleri gelişmelerini açıkladı. Buna göre; mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yılsonuna göre yüzde 4,0 oranında azalışla 118,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,2 oranında azalarak 53,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,2 oranında azalarak 56,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yılsonuna göre yüzde 12,7 oranında azalarak 6,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı önemli bir değişiklik göstermeyerek 21,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 17,5 oranında azalışla 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılsonuna göre yüzde 7,4 oranında artışla 14,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yılsonuna göre yüzde 2,1 oranında azalarak 49,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yılsonuna göre yüzde 3,4 oranında artarak 25,9 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6,3 oranında azalarak 84,5 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yılsonuna göre yüzde 5,9 oranında azalarak 43,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,9 oranında azalarak 75,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2019 yılsonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 77,6 oranında artışla 2020 mart sonu itibarıyla 119 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 375 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2020 mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48,7'si dolar, yüzde 29,8'i euro, yüzde 13,9'u TL ve yüzde 7,6'sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

2020 mart sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 168,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,8 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,0, Merkez Bankası'nın yüzde 5,0, özel sektörün ise yüzde 72,0 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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