Kısa vadeli dış borç stoku Eylül sonunda 121,3 milyar dolar oldu

18.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:24

Kısa vadeli dış borç stoku Eylül sonu itibarıyla 2018 yıl sonuna göre yüzde 6 oranında artışla 121,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Eylül ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri verisini açıkladı. Buna göre, Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre yüzde 6 oranında artışla 121,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,4 oranında azalarak 56,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,8 oranında artarak 58 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 14,2 oranında azalarak 9,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 8,6 oranında artarak 20,6 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,5 oranında artışla 13,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 3,6 oranında azalışla 13,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,1 oranında artarak 41,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 22,5 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 7,4 oranında artarak 92,4 milyar dolar oldu.



Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 5,5 oranında azalarak 45,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 14,4 oranında artarak 74,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2018 yıl sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 12,1 oranında azalışla 2019 Eylül sonu itibarıyla 87 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 557 milyon dolar olarak gerçekleşti.



2019 Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50,9'u dolar, yüzde 30,4'ü Euro, yüzde 13,0'ı TL ve yüzde 5,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.



2019 Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 172,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,6 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,2, Merkez Bankası'nın yüzde 3,7, özel sektörün ise yüzde 78,1 oranında paya sahip olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA