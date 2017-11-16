Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Eylül'de Yüzde 12,5 Arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, 2017 Eylül sonu itibarıyla, 2016 yıl sonuna göre yüzde 12,5 oranında artışla 110,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Eylül ayı kısa vadeli dış borç gelişmelerini açıkladı. Buna göre; 2017 Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre yüzde 12,5 oranında artışla 110,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,9 oranında artarak 61,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 19,1 oranında artarak 48,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre yüzde 8,7 oranında artarak 16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 14,8 oranında artarak 15,2 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 7,2 oranında artarak 18,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 0,4 oranında artarak 12,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Diğer sektörler alında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 17,6 oranında artışla 38,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre yüzde 5,5 oranında artarak 17,2 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 13,9 oranında artarak 93 milyar dolar oldu.



Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 9,1 oranında artarak 51,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 15,5 oranında artarak 58 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2016 yıl sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 14 oranında azalışla 2017 Eylül sonu itibarıyla 147 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 444 milyon dolar olarak gerçekleşti.



2017 Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 52,1'i dolar, yüzde 30,3'ü euro, yüzde 14,7'si TL ve yüzde 2,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu. 2017 Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 170,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Söz konusu stokun 21,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 14,6, Merkez Bankası'nın yüzde 0,4, özel sektörün ise yüzde 85 oranında paya sahip olduğu gözlendi. - İSTANBUL