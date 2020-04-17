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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Ekonomi

Kısa vadeli dış borç stoku azaldı

Kısa vadeli dış borç stoku, Şubat ayında 2019 yıl sonuna göre yüzde 0,9 oranında azalışla 122,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

17.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:40
Kısa vadeli dış borç stoku azaldı

Kısa vadeli dış borç stoku, Şubat ayında 2019 yıl sonuna göre yüzde 0,9 oranında azalışla 122,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Şubat ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre yüzde 0,9 oranında azalışla 122,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,6 oranında artarak 57,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,4 oranında azalarak 57,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 12,7 oranında azalarak 6,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,1 oranında azalarak 21,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 0,4 oranında artışla 13,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 13,4 oranında artışla 15,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında azalarak 49,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 5,6 oranında artarak 26,4 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,8 oranında azalarak 87,7 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1,2 oranında artarak 46,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,3 oranında azalarak 75,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2019 yıl sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 37,3 oranında artışla 2020 Şubat sonu itibarıyla 92 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 484 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2020 Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48,8'i dolar, yüzde 29,6'sı Euro, yüzde 14,1'i TL ve yüzde 7,5'i diğer döviz cinslerinden oldu.

2020 Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 168,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 21,1, Merkez Bankası'nın yüzde 5,0, özel sektörün ise yüzde 73,9 oranında paya sahip olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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