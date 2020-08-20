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Kısa vadeli dış borç stoku arttı

Kısa vadeli dış borç stoku Haziran sonu itibarıyla 2019 yıl sonuna göre yüzde 0,3 oranında artışla 124,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stoku arttı
20.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:30

Kısa vadeli dış borç stoku Haziran sonu itibarıyla 2019 yıl sonuna göre yüzde 0,3 oranında artışla 124,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Haziran ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre yüzde 0,3 oranında artışla 124,0 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,5 oranında azalarak 54,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 16,0 oranında azalarak 49,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında artarak 8,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,8 oranında azalarak 20,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 24,1 oranında azalışla 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 15,3 oranında artışla 15,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 13,8 oranında azalarak 43,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 4,2 oranında artarak 26,1 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 13,1 oranında azalarak 78,3 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 20,7 oranında artarak 55,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11,7 oranında azalarak 68,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2019 yıl sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 150,7 oranında artışla 2020 Haziran sonu itibarıyla 168 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 310 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2020 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 41,1'i dolar, yüzde 28,2'si Euro, yüzde 14,3'ü TL ve yüzde 16,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

2020 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 171,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 15,7 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,3, Merkez Bankası'nın yüzde 11,5, özel sektörün ise yüzde 65,2 oranında paya sahip olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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