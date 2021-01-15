Kısa vadeli dış borç stoku 184.3 milyar dolar

Kısa vadeli dış borç stoku Kasım sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre yüzde 9.5 artışla 134.6 milyar dolara yükselirken, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da Kasım sonunda 184.

Kısa vadeli dış borç stoku Kasım sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre yüzde 9.5 artışla 134.6 milyar dolara yükselirken, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da Kasım sonunda 184.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0.3 azalarak 55.5 milyar dalara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.7 azalarak 57.7 milyar dolara indi.

Toplam 184.3 milyar dolarlık kısa vadeli dış borç stokunun 16.7 milyar doları, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22.6, Merkez Bankası'nın yüzde 11.6, özel sektörün ise yüzde 65.8 payı bulunuyordu.Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 6.1 artarak 8.1 milyar dolara yükseldi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3.6 azalarak 20.3 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 8.3 azalışla 12.3 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yunus Türk