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Kısa vadeli dış borç mayısta geriledi

Kısa vadeli dış borç stoku, mayıs ayında 2019 sonuna kıyasla yüzde 0,1 azalışla 123,5 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli dış borç mayısta geriledi
20.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:35

Kısa vadeli dış borç stoku, mayıs ayında 2019 sonuna kıyasla yüzde 0,1 azalışla 123,5 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku mayısta, 2019 yıl sonuna kıyasla yüzde 0,1 azalışla 123,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,1 düşüşle 55 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 16,8 azalışla 49,1 milyar dolara indi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 5,8 azalarak 7,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 gerileyerek 21 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 18,2 azalarak 11,2 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 13,2 artışla 15,4 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, mayısta, 2019 yıl sonuna göre yüzde 14,7 azalarak 43,2 milyar dolara düştü.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 78,4 milyar dolar

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu mayısta, 2019 sonuna kıyasla yüzde 2,6 artarak 25,7 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 13 azalarak 78,4 milyar dolara indi.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 19,7 artarak 54,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11,9 azalarak 68,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları mayısta yüzde 149,3 artışla 167 milyon dolara yükselirken, aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 323 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 41,8'i dolar, yüzde 28'i avro, yüzde 14,1'i TL ve yüzde 16,1'i diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 169,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 16 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,2, Merkez Bankası'nın yüzde 11,4, özel sektörün ise yüzde 65,4 paya sahip olduğu gözlendi.

Kaynak: AA

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