Kısa Süreliğine Kaldırılan Üst Geçit Yerine Akıllı Sinyalize Sistemi
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Kısa Süreliğine Kaldırılan Üst Geçit Yerine Akıllı Sinyalize Sistemi

Kısa Süreliğine Kaldırılan Üst Geçit Yerine Akıllı Sinyalize Sistemi
Habermetre - Haberler | Toplum

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yol genişletme çalışmalarını yürüttüğü Akçakale Yolunda geçici olarak kaldırılan yaya üst geçit yerine alternatif olarak, yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla akıllı sinyalizasyon sistemi kurdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yol genişletme çalışmalarını yürüttüğü Akçakale Yolunda geçici olarak kaldırılan yaya üst geçit yerine alternatif olarak, yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla akıllı sinyalizasyon sistemi kurdu. Büyükşehir Belediyesince Şanlıurfa-Akçakale Yolunda yürütülen yol genişletme çalışmalarını hızlandırmak adına geçici olarak kaldırılmasına karar verilen yaya üst geçidin yer aldığı bölgede acil önlem alan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, yaptığı çalışmayla 5 saat gibi kısa bir sürede yola akıllı sinyalize sistemi kuruldu.

Özellikle çocuklar başta olmak üzere yayaların herhangi bir tehlike ile karşılaşmadan karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak amacıyla kurulan akıllı sinyalizasyon sistemi sayesinde bölgede yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Muhtar Karakuşlu: "Büyükşehir'den talep ettik kısa sürede yapıldı"

Çocukların okula giderken karşıdan karşıya geçmek zorunda kaldıkları yolun oldukça önemli bir tehlike arz ettiğini ifade eden Eyüpnebi Mahalle Muhtarı Mahmut Karakuşlu, "Bu durumu Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ilettik. Allah razı olsun Başkanımız Beyazgül anında ekiplere talimat verdi. Ulaşım Daire Başkanımız ve beraberindeki teknik ekip gelip inceleme yaptıktan hemen sonra sadece 5 saatte akıllı sinyalizasyon sistemi kuruldu. Böylelikle yaşanan sorun çözüme kavuşturuldu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Akçakale yolunda yürütülen yol genişletme çalışmalarının ardından kaldırılan yaya üstgeçidi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığınca tekrar yerine monte edilecek.

Kaynak: Habermetre

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Kısa Süreliğine Kaldırılan Üst Geçit Yerine Akıllı Sinyalize Sistemi - Haberler
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