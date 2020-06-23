Kısa süreli yağışta sel beklentisi korkuttu
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Kısa süreli yağışta sel beklentisi korkuttu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar yaz mevsiminde aniden bastıran yağmur karşısında kapalı mekanlara sığınmak zorunda kaldı.

Kısa süreli yağışta sel beklentisi korkuttu
23.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:33

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar yaz mevsiminde aniden bastıran yağmur karşısında kapalı mekanlara sığınmak zorunda kaldı. Esnaflar ise oluşabilecek sel riskine karşı önlem aldı.

Meteorolojiden elde edilen verilere göre, Güney Marmara'da etkili olması beklenen sağanak yağış Bandırma'da yaz mevsiminde adeta kışı yaşattı. Aniden kararan gökyüzü ve ardından etkili olan sağanak yağış kısa sürede etkili oldu. Vatandaşlar yaz mevsiminde aniden bastıran yağmur karşısında kapalı mekanlara sığınmak zorunda kaldı. Esnaflar ise oluşabilecek sel riskine karşı önlem aldı. Bir çok esnaf işyerinin önündeki ürünlerini kısa sürede toplamak zorunda kalırken, bulabildikleri tahta parçaları ile dükkanlarına oluşabilecek bir sel nedeniyle suların girmemesi için önlemlerini aldı. Cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluşurken, bazı mazgallarda taşkınlar meydana geldi. Mazgallardan taşan sular Cumhuriyet Meydanı ve civarında yer yer su birikintilerine neden oldu.

Bandırma'da son olarak 2018 yılının Eylül ayından meydana gelen sel felaketinde bir çok ev ve işyerini su basmış, metrekareye 100 kg'ın üzerinde yağış meydana gelmişti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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